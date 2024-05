Lorenzo Sonego - super esordio al Roland Garros | Humbert battuto e secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Parigi, 26 maggio 2024 –batte per ilanno di fila Ugoal. Chiude 64 36 64 63 e firma la seconda vittoria contro un Top 20 in uno Slam. La prima l'aveva ottenuta l'anno scorso contro Rublev, rimontando per la prima volta uno svantaggio di due set. A quel match si era qualificato proprio battendoal. "Mi sono goduto ogni momento sul campo - ha dettonell'intervista a caldo -. Sono orgoglioso della mia prestazione. Da metà del terzo set sono stato più aggressivo, ho cercato di attaccare di più anche in risposta, ho messo più spesso i piedi in campo.