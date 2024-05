L’Orchestra Corelli al Mulino Scodellino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Alle 18 di oggi la grande musica classica del periodo barocco sarà protagonista nella cornice deldi Castel Bolognese: nel quattrocentesco manufatto di via Canale 7,di Ravenna si esibirà in un concerto acustico per orchestra d’archi e clavicembalo concertatore, diretta da Chiara Cattani. Saranno eseguite musiche di Arcangelo, compositore e violinista che rappresenta una delle tante eccellenze culturali sviluppatesi lungo il Canale dei Mulini (ingresso libero). .