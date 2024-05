Lookman non si può fermare - Scamacca ci mette la solita invenzione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo. L’attacco sugli scudi in una partita controllata dall’inizio alla fine: le pagelle di Atalanta-Torino 3-0, con tutti i voti ai nerazzurri. Atalanta-Torino 3-0, le pagelle Carnesecchi 6.5 – Un paio di interventi buoni, soprattutto quello sul colpo di testa di Zapata, per sbrogliare situazioni potenzialmente pericolose e poco altro. Giornata d’ordinaria amministrazione. (86? Rossi ng) Toloi 7 – Con la fascia di capitano al braccio recita uno spartito intriso di ordine e solidità. Sempre sul pezzo, sempre in anticipo ad azzerare i rischi. Situazione pienamente sotto controllo per la Dea e lui fa un figurone. Djimsiti 6.5 – duello ad alta intensità con l’ex compagno Zapata. Qualche sportellata qua e là ma nessun pericolo dalle sue parti.