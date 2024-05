L’offerta Marine Le Pen a Giorgia Meloni | È il momento di unirsi - non lasciamoci sfuggire un’occasione così

(Di domenica 26 maggio 2024) «Adesso è ildi, sarebbe davvero utile». A parlare èLe Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National. In un’intervista al Corriere della Sera, la storica alleata della Lega di Matteo Salvini ha lanciato un appello alla premier, invitandola a formare un’alleanza al prossimo Parlamento europeo in grado di scardinare gli equilibri e i rapporti di forza esistenti tra i diversi gruppi politici. «Se ci riusciamo possiamo diventare il secondo gruppo del Parlamento europeo. Penso chenon dobbiamo lasciarcela», insiste Le Pen nell’intervista al quotidiano di via Solferino. L’alleanza finita con AfD A Strasburgo e Bruxelles, gli eurodeputati del Rassemblement National siedono tra le fila di Identità e Democrazia, la stessa famiglia politica di cui fa parte anche la Lega. Di recente, ID ha deciso di tagliare i ponti con l’altro grande partito che formava l’alleanza: l’estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland.

