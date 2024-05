Lo spot elettorale di Giorgia Meloni che punge La7 Protesta Formigli | Così insulta i telespettatori – Il video

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “1. Mercoledì in Albania abbiamo svelato il bluff dell’accordo sui migranti. 2. Ieri, dopo 24 ore di silenzio, la destra ci ha attaccato accusandoci di dire falsità. 3. Oggi Edi Rama, premier albanese e contraente del patto, dice che in effetti ci sono dei problemi e che quell’accordo probabilmente non funzionerà. calcioweb.eu

"La spesa per costruire i centri per migranti in Albania sta lievitando fino a 800 milioni: quando mi dicono che non hanno risorse per la sanità pubblica io rispondo di prendere da lì e non sprecarle per la propaganda sulla pelle dei più fragili".

