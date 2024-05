LIVE Virtus Bologna-Venezia - Serie A basket 2024 in DIRETTA | tra pochissimo comincia gara-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi-Umana Reyer-2 della semifinale dei Playoff di. Si torna in campo dopo la vittoria in-1 della squadra di Banchi. Unadunque sull’1-0 dopo il successo nei tempi supplementari della prima sfida. Uno straordinario Marco Belinelli da 26 punti ha guidatoalla vittoria, che ha fatto sua la partita nell’overtime con un clamoroso di 17-3 in appena cinque minuti. Dall’altra parte unache è obbligata ad un colpo in trasferta per cercare di raggiungere la finale Scudetto. La Reyer è crollata completamente nel supplementare in-1 e dovrà subito recuperare energie fisiche e mentali, sperando in un Rayjon Tucker completamente diverso rispetto a venerdì sera.