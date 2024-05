LIVE Virtus Bologna-Venezia - Serie A basket 2024 in DIRETTA | comincia un’infuocata gara-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-0 Super palla di Belinelli per Dunston che schiaccia in libertà. Immediato timeout per la Reyer. 5-0 Shengelia apre per Cordinier e il francese trova la tripla. 2-0 Pajola sblocca la partita dalla lunetta Si! La palla a due premia la. 20.45: Tra pochissimo si. 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.38: La Reyer, invece, è riuscita ad ottenere un successo in trasferta. Era la delicatissima-4 contro Reggio Emilia, conspalle al muro ed obbligata a vincere per rimanere nei Playoff. 20.36: Laè imbattuta in casa in questi Playoff dopo le tre vittorie nellacontro Tortona e quella di-1 contro. 20.33: Dall’altra parte c’è una Reyer, che aveva anche assaporato il successo, condotta da un ottimo Marco Spissu.