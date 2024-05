LIVE – Virtus Bologna-Venezia 38-22 | gara-2 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. La Serie ha preso il via con una partita spettacolare, saggio della forza della Virtus ma anche delle qualità e della caparbietà dei lagunari. Infatti, la prima ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-5 Mickey prosegue il dominio assoluto della Virtus. 18-5 Hackett segna il libero per il fallo tecnico fischiato ad Heidegger. 17-5 Dunston non sbaglia il libero. 16-5 Dunston replica subito dall’altra parte e segna con il fallo di Tessitori. 14-5 Il ... oasport