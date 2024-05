LIVE – Udine-Cantù 84-84 | gara-4 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-4 delle semifinali deidellaA2di. Dopo le due vittorie dei lombardi nelle prime due partite della, anche i friulani sono stati in grado di confermare il fattore campo, aggiudicandosi-3 trascinati da un super Diego Monaldi in una serata da 6/11 dal campo con il 4/8 da tre.si è distinta con una partita sempre in controllo, aggiudicandosi tutti i quattro parziali, e dimostrando grande carattere e voglia di rimanere nella, dopo le due sconfitte iniziali. Questo vuol dire che, comunque, èa godere ancora di due match point, ma la contesa è apertissima. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 26 maggio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

