LIVE Sonego-Humbert - Roland Garros 2024 in DIRETTA | ci siamo! Inizia con un classico lo Slam parigino

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 10:40 Ci! Ancora 20? di attesa e sul Suzanne Lenglen scenderanno in campo ancora, di nuovo per giocarsi l’accesso al 2° turno, come nel 2023. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Lorenzoe Ugo. Partita che è ormai diventata un, visto che i due giocatori si affrontano per la sesta volta, di cui quattro negli ultimi 12 mesi.guida per 3-2 nei confronti diretti, ma si parla sempre di partite estremamente lottate che hanno lasciato spazio a capovolgimenti di fronte e sono sempre state equilibrate, spesso a volentieri al set decisivo. Il più recente risale agli ottavi di Montecarlo, quando si impose il francese in rimonta dopo che il torinese aveva avuto anche la palla per andare avanti di set e break.