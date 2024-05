LIVE Sonego-Humbert 6-4 - 2- - 6 -4, --3, Roland Garros 2024 in DIRETTA | azzurro sopra di un break nel 4° set

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 4-3 A zero il francese. 30-0 Slice e dritto lungolinea. 15-0 Prima vincente di. 4-2 Con la prima. 40-0 Servizio slice, dritto lungolinea perentorio!! 30-0 ACE (8°). 15-0 Servizio slice e rovescio a campo aperto! 3-2 DOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPIOOOOO FALLLLLLLLLLLOOOOOOOOO, il quinto del match di. Ammutolito il Lenglen. 15-40 PASSANTE LUNGOLINEA MAGISTRALE DI DRITTO! Altre due chance. Coraggio Lorenzo! 15-30 Clamoroso errore al volo del francese. Punto fatto. 15-15 Servizio e dritto incisivo di. 0-15 Ottimo dritto alto e profondo di, sbaglia il francese con il dritto. 2-2 Servizio e dritto! Ottimo game di! 40-15 ACE (7°)! 30-15 Risposta praticamente vincente di dritto di. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ottimo attacco dopo il servizio die gran volèe incrociata stretta! 2-1 Con la prima il francese.

