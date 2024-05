LIVE Sonego-Humbert 6-4 - 2- - 5 -4, Roland Garros 2024 in DIRETTA | serve per tornare avanti di un set l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Palla corta e passante di dritto lungolinea! 15-0 Prima vincente fondamentale in apertura di game! Momento della verità nel set. 5-4 Slice vincente. 40-30 Non trova la risposta di rovescio. Era una seconda. 30-30 Ace (3°). 15-30 Doppio fallo (4°). 15-15 Meraviglioso lungolinea vincente di dritto del! 15-0 Ace (2°). 5-3 LUNGAAA LA VOLEE di dritto di. Confermato il break! A-40 LO SLICE VINCENTE! 40-40 ARRIVA PUNTUALISSIMA! 30-40 Si allarga il back di rovescio del torinese. Bruttissimo errore, URGE UNA PRIMA. 30-30 Gran risposta di, che chiude di dritto. 30-15 ACE (6°)!!!!! 15-15 Fuori di molto il dritto si, risposta profonda di. 15-0 Ennesimo passante di dritto out di. 4-3 SUPEEERRRR VINCENTE DI DRITTO LUNGOLINEA DI! Break importantissimo, che fiammata! 15-40 Risposta di rovescio centrale e profonda del, fuori il rovescio di!!!! 15-30 Stavolta la palla corta è ben pensata, e dà il punto a!!!!! 15-15 SULLA RIGA il dritto inside in di, che vincente! 15-0 Il nastro aggiusta la chiusura di dritto di