LIVE Nardi-Muller - Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro al debutto in un torneo dello Slam

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT ALLE 11.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Lucae Alexandre. Esordio complicato in undel Grandper il pesarese, che si è guadagnato con i risultati brillanti di questo inizio di stagione la possibilità di prendere parte almente nel tabellone principale, così come potrà fare a Wimbledon. Inutile girarci intorno, la carriera diè “girata” dal momento in cui ha sconfitto Novak Djokovic a Indian Wells. Da quel momento ha vinto il Challenger di Napoli e si è qualificato a Montecarlo, primasfortunato episodio di Bucharest quando un piccolo infortunio alla caviglia gli ha negato la partecipazione a Barcellona e Madrid. Tornato in campo agli Internazionali d’Italia, ha brillantemente superato il tedesco Altmaier al primo turno prima di arrendersi giocando alla pari contro Holger Rune.