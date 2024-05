LIVE Nardi-Muller - Roland Garros 2024 in DIRETTA | giocatori in campo! Esordio Slam contro-pronostico per il pesarese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT ALLE 11.00 17:40 L’azzurro se l’è guadagnata con gli ottimi risultati di marzo e aprile, come il 4° turno a Indian Wells e la vittoria al Challenger 125 di Napoli, non dimenticando la qualificazione nel 1000 di Montecarlo. 17:36 Si parte dunque, dopo l’inaspettato stop di oltre un ora e mezzo per pioggia. L’di Lucain un torneo delloun giocatore di casa, Alexandre, attualmente numero 91 del mondo. 17:32 Chiude il polacco, ora! 17:13 Si riscopre il, addetti alla manutenzione già a lavoro.