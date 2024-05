LIVE Nardi-Muller - Roland Garros 2024 in DIRETTA | esordio Slam complesso contro il padrone di casa

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Lucae Alexandrecomplicato in un torneo del Grandper il pesarese, che si è guadagnato con i risultati brillanti di questo inizio di stagione la possibilità di prendere parte almente nel tabellone principale, così come potrà fare a Wimbledon. Inutile girarci intorno, la carriera diè “girata” dal momento in cui ha sconfitto Novak Djokovic a Indian Wells. Da quel momento ha vinto il Challenger di Napoli e si è qualificato a Montecarlo, prima dello sfortunato episodio di Bucharest quando un piccolo infortunio alla caviglia gli ha negato la partecipazione a Barcellona e Madrid. Tornato in campo agli Internazionali d’Italia, ha brillantemente superato il tedesco Altmaier al primo turno prima di arrendersi giocando alla pariHolger Rune.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2024. Si chiude l’edizione numero 107 della Corsa Rosa con la passerella per le strade di Roma, con Tadej Pogacar che è già stato incoronato dominatore assoluto ma un successo di frazione assolutamente prestigioso che i velocisti non vogliono lasciarsi scappare. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE – Presentazione Indy500 – Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Manca sempre meno al via della quinta tappa della NTT IndyCar Series, una delle competizioni automobilistiche più importanti e famose al mondo. oasport

Basket, playoff serie B | Del Fes Avellino-Caffè Toscano Pielle Livorno, gara 4 in diretta. Live - Basket, playoff serie B | Del Fes Avellino-Caffè Toscano Pielle Livorno, gara 4 in diretta. live - Archiviare gara3, approcciare meglio gara4 e provare a chiudere una serie che, anche fosse soltanto per questioni di riposo, sarebbe meglio non arrivasse alla quinta e decisiva sfida. Questo deve fare ... livornotoday

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: le Farfalle in gara nelle finali di specialità - live Ginnastica ritmica, Europei 2024 in diretta: le Farfalle in gara nelle finali di specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live delle finali a squadre di specialità degli Europei ... oasport

Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni - Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni - Hellas Verona-Inter, dove ascoltare la radiocronaca È possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. La radiocronaca della partita sarà ... stadiosport