LIVE Nardi-Muller - Roland Garros 2024 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Hurkacz!

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT ALLE 11.00 14:08 Rischia grosso Hubi, sotto 6-4, 3-2 contro Mochizuki.diché Luca!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Lucae Alexandre. Esordio complicato in un torneo del Grand Slam per il pesarese, che si è guadagnato con i risultati brillanti di questo inizio di stagione la possibilità di prendere parte almente nel tabellone principale, così come potrà fare a Wimbledon.