LIVE – Nardi-Muller 4-6 1-6 - primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 26 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel, secondo Slam della stagione. Una sola vittoria nelle ultime cinque per Luca, che debutta a Parigi contro il beniamino di casa, reduce da un sorprendente quartoagli Internazionali d’Italia. Sarà proprio il francese a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers, mapotrà giocarsi le sue chance. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata a partire dalle 11:00. COME SEGUIREIN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F54-6 1-6 SECONDO SET – SET! Servizio e dritto:chiude il secondo set 6-1 e vola sul 2-0! SECONDO SET – In corridoio il rovescio dell’azzurro, set point SECONDO SET – Largo il lob di, 30 pari da 0-30 SECONDO SET – BREAK! Sbaglia ancora, break a zero diche ora serve per chiudere sul 5-1! SECONDO SET – Colpisce male col rovescio, 0-40 e tre palle break! SECONDO SET – BREAK! Attacca bene l’azzurro e poi chiude con lo smash: il recupero die lungo ed è 4-1! SECONDO SET – Si prende una palla del contro break, chiusura col dritto e vantaggio! SECONDO SET – BREAK! Gran risposta diche sale sul 4-0! SECONDO SET – Due doppi falli consecutivi e arrivano altre due palle break persul 15-40 SECONDO SET – Conferma il break, e sale sul 3-0 SECONDO SET – BREAK! Sfortunato qua, il nastro manda fuori il suo rovescio:sale sul 2-0! SECONDO SET – Arriva l’errore di, altra chance per il francese SECONDO SET – In rete il dritto di, annullata la palla break e deuce SECONDO SET – Accelera il transalpino, steccae subito palla break sul 30-40! SECONDO SET – Spinge bene col dritto, 15 pari SECONDO SET – Comincia bene, 1-0SET – SET! Non passa la smorzata disi prende ilparziale con il punteggio di 6-4!SET – Sfonda col drittoe si prende il set point sul 30-40!SET – Chiude con l’ace, servizio a 15 e 5-4SET – Lunga la risposta disulla seconda dell’azzurro: 4-4SET – Prima vincente di, 40-30SET – BREAK! Regalo direcupera il break di svantaggio: è sotto 4-3 e ora al servizio può impattare!SET – Gran salvataggio di, poispara via il rovescio e arrivano tre palle break sullo 0-40!SET – Insiste col dritto in crosse costringeall’errore, 0-30SET – Servizio a 15, 4-2SET – Spinge col dritto in contropiede l’azzurro, 40-15SET – Vincente col rovescio in uscita dal servizio di, 15-0SET – Conferma il breake si porta sul 4-1SET – Gran dritto lungolinea in controbalzo di, 15-0SET – BREAK! Splendida demi volée del francese che si prende ilbreak e sale sul 3-1!SET – Doppio fallo die due palle break sul 15-40SET – Game identico alper il transalpino, servizio a 15 e 2-1SET – 4 punti in fila dida 0-15 e 1-1SET –game a 15 per, 1-0 17.

