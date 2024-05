LIVE Nardi-Muller 4-6 - 1- - 1 -1, Roland Garros 2024 in DIRETTA | inizio senza break nel 3° -et, azzurro spalle al muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT 15-30 Gratuito con il dritto dopo il servizio. 15-15 Prima vincente! 0-15 Lungo il recupero di rovescio di. 1-1 In mezzo alla rete il rovescio in palleggio. 40-15 Risposta vincente “tutto o niente”. 40-0 Risposta di rovescio sulla seconda in rete. . 30-0 Sbaglia il rovescio d’entrata. 15-0 Prima vincente. 1-0 Regalo del francese sulla seconda di rovescio. Grazie. 40-30 Risposta profonda di rovescio. 40-15 Prima vincente. 30-15 Ace (1°). 15-15 Lungo l’approccio in back del pesarese. 15-0 Ottima coppia di dritti dia chiudere!6-4, 6-1! Servizio e dritto. L’quantomeno ha avuto pallenegli ultimi due turni di servizio del francese, ma deve assolutamente fare qualcosa per tenere i suoi, altrimenti è già sull’erba.