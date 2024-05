LIVE Nardi-Muller 0-1 - Roland Garros 2024 in DIRETTA | iniziato il matc - esordio Slam per l’azzurro

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT ALLE 11.00 0-15 Passante vincente di rovescio del francese. 1-0 Ace sporco. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Attacco di dritto vincente di. 15-0 Ace (1°). Alexandreal servizio 17:47viene dall’ottimo 4° turno agli Internazionali d’Italia, dove si è arreso a Nico Jarry. Dopodiché ha perso subito a Lione. 17:40se l’è guadagnata con gli ottimi risultati di marzo e aprile, come il 4° turno a Indian Wells e la vittoria al Challenger 125 di Napoli, non dimenticando la qualificazione nel 1000 di Montecarlo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 17.40 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.38 Leclerc accolto da re dai meccanici: HOME HERO #F1 # Monaco GP @Scuderia Ferrari pic. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis . Cresce l’attesa per la tappa regina della NTT IndyCar Series, quinta sfida delle diciassette previste. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 15.53 Altri quattro giri al traguardo! il quartetto di testa ha 19” di vantaggio sul gruppo . 17.50 40 chilometri all’arrivo!! 17.47 Nonostante il loro destino sia segnato, i quattro di testa continuano a darci dentro. oasport

Empoli Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Empoli Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Dove vedere Empoli Roma in diretta tv e live streaming Sky Sport o Dazn Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming La partita di ... tpi

EL - F4: Fenerbahçe e Olympiacos, 3/4° posto, la diretta (24-17 al 10') - EL - F4: Fenerbahçe e Olympiacos, 3/4° posto, la diretta (24-17 al 10') - Le deluse delle semifinali della Final Four 2024 alla Uber Arena di Berlino, Fenerbahçe e Olympiacos, si scontrano nella finale per il terzo posto questo pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Come ... pianetabasket

Isola dei Famosi 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata oggi - Isola dei Famosi 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata oggi - conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming Di ... tpi