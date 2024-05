LIVE – Napoli-Lecce - Calzona sorprende ancora | novità in attacco

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ultima giornata di questa Serie A vedrà ilaffrontare ildi Luca Gotti. Tutto pronto per il calcio d’inizio alle ore 18:00. Dopo la grande frenesia di queste ore dovuta all’imminente scelta del prossimo allenatore degli azzurri, si torna a parlare di campo. Negli ultimi giorni, dopo i colloqui tra Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta, in casanon si è parlato di altro. Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla panchina dele la dirigenza azzurra sta facendo passi in avanti ora dopo ora. Adesso, però, è il momento di mettere da parte tutte le chiacchiere da mercato.

DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino e Napoli-Lecce | Segui le cronache LIVE - DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino e napoli-lecce | Segui le cronache live - La lunghissima ultima giornata del campionato di Serie A, che si è aperta giovedì con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina, continua con le gare della domenica: in campo Atalanta-Torino e napoli-lecce ... calciomercato

Napoli-Lecce live dalle 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - napoli-lecce live dalle 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - Finalmente la fine. Il Napoli chiude la sua disastrata stagione post scudetto domenica sera allo stadio Maradona con il Lecce. C'è ancora una flebile speranza di conquistare ... ilmattino

Napoli-Lecce, prepartita: Ostigard ancora titolare, out Rrahmani - napoli-lecce, prepartita: Ostigard ancora titolare, out Rrahmani - 16.57 - Sono ufficiali le formazioni di napoli-lecce, ultima giornata di Serie A. Calzona conferma le scelte della vigilia, Simeone in attacco sostituisce Osimhen che parte dalla panchina. In difesa ... tuttonapoli