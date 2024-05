LIVE – Napoli-Lecce 0-0 | finito il primo tempo

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ultima giornata di questa Serie A vedrà ilaffrontare ildi Luca Gotti. Tutto pronto per il calcio d’inizio alle ore 18:00. Dopo la grande frenesia di queste ore dovuta all’imminente scelta del prossimo allenatore degli azzurri, si torna a parlare di campo. Negli ultimi giorni, dopo i colloqui tra Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta, in casanon si è parlato di altro. Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla panchina dele la dirigenza azzurra sta facendo passi in avanti ora dopo ora. Adesso, però, è il momento di mettere da parte tutte le chiacchiere da mercato. L’attenzione torna al campo e lo fa per l’ultima volta in questa stagione. Gli azzurri si giocano le ultime chances di qualificarsi alla prossima Conference League.

Al Maradona, il match valido per la 38° giornata di Serie A tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli-Lecce, valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. calcionews24

Napoli-Lecce 0-0: il risultato degli azzurri pesa sulla classifica del Toro - napoli-lecce 0-0: il risultato degli azzurri pesa sulla classifica del Toro - Il risultato del Napoli che sfida il Lecce in casa e che cercherà di superare il Torino in classifica in nona posizione ... toronews

Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo - napoli-lecce 0-0: finisce il primo tempo - 42' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Ripartenza fulminea del Lecce con Almqvist che serve un rigore in movimento a Berisha che cestina incredibilmente. 38' - E' Kvaratskhelia l'unico ad accendere la luce in ... tuttonapoli

Live-Napoli-Lecce: gli azzurri di Calzona salutano la stagione al Maradona. Incolore il primo tempo (0-0) - live-napoli-lecce: gli azzurri di Calzona salutano la stagione al Maradona. Incolore il primo tempo (0-0) - napoli-lecce: tra rimpianti, delusioni, polemiche e poche gioie, gli azzurri chiudono la stagione in attesa di addii e nuovi arrivi Primo tempo incolore del Napoli. Lo specchio della stagione, svoglia ... 100x100napoli