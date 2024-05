LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | warm-up e gar - Bagnaia deve reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la domenica del Montmeló in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP della, sesto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito del Montmeló si prospetta una gara particolarmente tirata in cui il riscontro finale è molto incerto. Non sarà solo la prestazione pura a fare la differenza, ma bisognerà mettere nel conto il degrado delle gomme. Francescodovrà riscattarsi dopo il brutto errore nella Sprint Race. Pecco ha vanificato una vittoria praticamente certa, perdendo l’anteriore in percorrenza di curva-5 e mandando all’aria i sogni di gloria. Una caduta pesante dal punto di vista mentale e del campionato per il due volte iridato, che in questo modo ha perso punti nei confronti dei suoi rivali diretti in classifica generale.