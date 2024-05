LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | si parte alle 14 0 - Bagnaia cerca il riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

13.35 Ben ritrovati amici di OA Sport.14.00 inizierà la gara del GP didi. 09.59 Si chiude qui, dunque, il turno mattutino della. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 14.00 per la gara. Sarà un GP di fuoco al Montmelò! 09.57 Marc Marquez solido in quarta posizione con una serie di giri in crescendo, come Jorge Martin che ha chiuso quinto davanti a Franco Morbidelli. Salto in avanti anche di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. 09.55 Bastianini, invece, ha messo a segno una buona serie di giri svettando in 1:39.505. Acosta si è avvicinato nelle battute conclusive, mentre Vinales è sembrato molto più costante di Aleix Espargarò. 09.53 Preoccupante il warm-up di. Soft e media per il campione del mondo che, tuttavia, non è mai sceso sotto il muro dell'1:40. 1:40.211 il suo miglior crono a debita distanza da Bastianini e dai migliori… 09.