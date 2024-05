LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bastianini svetta nel warm-up su Acosta e Vinale - lontano Bagnaia Alle 14 00 la gara

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.59 Si chiude qui, dunque, il turno mattutino della. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 14.00 per la. Sarà un GP di fuoco al Montmelò! 09.57 Marc Marquez solido in quarta posizione con una serie di giri in crescendo, come Jorge Martin che ha chiuso quinto davanti a Franco Morbidelli. Salto in avanti anche di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. 09.55, invece, ha messo a segno una buona serie di girindo in 1:39.505.si è avvicinato nelle battute conclusive, mentres è sembrato molto più costante di Aleix Espargarò. 09.53 Preoccupante il-up di. Soft e media per il campione del mondo che, tuttavia, non è mai sceso sotto il muro dell’1:40. 1:40.211 il suo miglior crono a debita distanza dae dai migliori… 09.52chiude al comando su, quindi terzos a 79 millesimi, quarto Marc Marquez a 111, quinto Martin a 112.

