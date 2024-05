LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia risponde da campion - sorpassa Martin e vince!

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI F1 DALLE 15.00 14.48 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.47 Bastianini, a causa di una ulteriore penalità, è stato retrocesso in diciottesima posizione. 14.47 Al di là dei 5 punti guadagnati, pervale moltissimo aver sconfittonello scontro diretto. 14.46 Il momento in cuiha tagliato il traguardo: #RACE A Barcelona masterclass from @Pecco#CatalanGP pic.twitter.com/XXrM25a9P8 —(@) May 26,14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.52 Entra ora nella propria vettura Charles Leclerc. Il monegasco ha provato ad isolarsi quanto più è possibile nei minuti pre-gara. Il ferrarista ha tenuto un asciugamano sulla testa per tutto il tempo, eccezion fatta per il momento dell’inno nazionale. oasport

GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la Ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la Ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - L'occasione è di quelle ghiotte, impossibili da non sfruttare al meglio. Per la prima volta quest'anno la Ferrari parte della pole e al volante della SF24 che scatterà davanti a tutti nel GP di Monaco ... motori.ilmessaggero

DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - diretta ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i de ... napolimagazine

Italia Brasile, risultato in diretta live della Volley Nations League 2024 - Italia Brasile, risultato in diretta live della Volley Nations League 2024 - Terza vittoria in altrettanti incontri per l’Italia di De Giorgi in questa Nations League di volley. Dopo i successi contro Germani e Iran, arriva anche quello contro il Giappone con i… Leggi ... informazione