LIVE Moto3 - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la gar - sarà grande battaglia al Montmelò!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 10.35 Ci attende una gara, come sempre, assolutamente imprevedibile nella classe più leggera, con il lunghissimo rettilineo delche regalerà enormi giochi di scia e che potrebbe riscrivere la classifica giro dopo giro. 10.30 Buongiorno e benvenuti al! Tra 30 minuti prenderà il via l’attesissimo GP delladi!! Programma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato del, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci attende una gara diimportanza per l’intero campionato. La gara della classe più leggera, come sempre, prenderà il via alle ore 11.30 e vedrà in pole position Ivan Ortolà (KTM MT) che ha messo a segno il tempo di 1:46.