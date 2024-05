LIVE Moto2 - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Ogura trionfa al Montmel - 2° Garcia Disastro Aldeguer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 13:02 Questa invece la classifica piloti aggiornata Pos Rider# Points TOTAL DIFF. FROM 1ST DIFF. FROM PREV. Bike Team 1 Sergio3 109 Boscoscuro MT Helmets – MSI 2 Ai79 88 21 21 Boscoscuro MT Helmets – MSI 3 JoeROBERTS 16 87 22 1 Kalex OnlyFans American Racing Team 4 Fermin54 63 46 24 Boscoscuro MB Conveyors SpeedUp 5 AlonsoLOPEZ 21 62 47 1 Boscoscuro MB Conveyors SpeedUp 6 AronCANET 44 48 61 14 Kalex Fantic Racing 7 AlbertARENAS 75 48 61 Kalex QJMOTOR Gresini8 ManuelGONZALEZ 18 46 63 2 Kalex QJMOTOR Gresini9 JeremyALCOBA 52 43 66 3 Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 10 MarcosRAMIREZ 24 38 71 5 Kalex OnlyFans American Racing Team 11 TonyARBOLINO 14 32 77 6 Kalex Elf Marc VDS Racing Team 12 CelestinoVIETTI 13 29 80 3 Kalex Red Bull KTM Ajo 13 SomkiatCHANTRA 35 28 81 1 Kalex IDEMITSU Honda Team Asia 14 BarryBALTUS 7 23 86 5 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 15 JakeDIXON 96 16 93 7 Kalex CFMOTO Inde Aspar Team 16 SennaAGIUS 81 16 93 Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact GP 17 ZontaVD GOORBERGH 84 13 96 3 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 18 FilipSALAC 12 13 96 Kalex Elf Marc VDS Racing Team 19 DennisFOGGIA 71 10 99 3 Kalex Italtrans Racing Team 20 IzanGUEVARA 28 10 99 Kalex CFMOTO Inde Aspar Team 21 JorgeNAVARRO 9 4 105 6 Forward KLINT Forward Factory Team 22 DarrynBINDER 15 4 105 Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact GP 23 DenizÖNCÜ 53 3 106 1 Kalex Red Bull KTM Ajo 24 BoBENDSNEYDER 64 2 107 1 25 JaumeMASIA 5 2 107 Kalex Pertamina Mandalika GAS UP Team 26 DiogoMOREIRA 10 2 107 Kalex Italtrans Racing Team 27 MatteoFERRARI 23 1 108 1 28 MarioAJI 34 109 1 Kalex IDEMITSU Honda Team Asia 29 XaviCARDELUS 20 109 Kalex Fantic Racing 30 MattiaPASINI 19 109 Boscoscuro Team Ciatti Boscoscuro 31 AlexESCRIG 11 109 Forward KLINT Forward Factory Team 32 XavierARTIGAS 43 109 Forward KLINT Forward Factory Team 33 AyumuSASAKI 22 109 Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 34 DanielMUÑOZ 17 109 Kalex Pertamina Mandalika GAS UP Team 12:57 Di seguito la classifica, da segnalare la presenza in top 10 di Tony Arbolino Pos Rider# Gap First Gap Previous 1 Ai1:46.