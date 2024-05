LIVE Moto2 - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | disastro Aldeguer! Garcia verso la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Giro 18/21 CADE ANCHE ROBERTS!!!!!!!!! Situazione ideale perche adesso può volare nella classifica piloti. Giro 17/21 Attenzione però perchénon può cantare! Il pilota gira in 1:45:200, ma adesso è Ogura vicinissimo con un ritmo impressionante. Terzo posto per Alonso Lopez. Non sono finite le emozioni. Giro 17/21 Stanno cadendo tutti! Anche Foggia, anche Canet. Un massacro! La pista di Montmelò ritorna a dare noia a tutti i protagonisti. Pazzesco. Giro 16/21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL PILOTA DECIDE DI FARE IL LONG LAP MA SI STENDE SUL TRACCIATO PER COMPLETARE LA PENALITA’. Una domenica terrificante per lui Giro 15/21 CLAMOROSOOO! LONG LAP PER!!!!!!!!!!!!!!!! STAVA SPINGENDO AL LIMITE IL PILOTA, TROPPI TRACK LIMITS! Giro 14/21 NOOOO! CHIUSA DAVANTI E CADUTA PER CELESTINO VIETTI! PECCATO, STAVA FACENDO UNA BELLA GARA L’ITALIANO, CHE ERA SESTO.