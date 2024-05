LIVE Italia-Brasile - Nations League volley 2024 in DIRETTA | dalle 15 00 sarà spettacolo al Maracazinho

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, quarto incontro della. Gli azzurri di Fefè De Giorgi sfidano nella splendida cornice deli padroni di casa, cercando l’ideale rivincita dopo il Preolimpico dello scorso anno. Tre vittorie convincenti finora per l’, capace di superare Germania, Iran e Giappone. Si sono rivisti sprazzi della nazionale capace di raccogliere trionfi in giro per il mondo negli ultimi anni, ma bisogna continuare a macinare vittorie per blindare la qualificazione Olimpica tramite ranking FIVB. Sugli scudi nei primi match Alessandro Michieletto e Yuri Romanò, che vorranno continuare a ben impressionare anche contro gli storici rivali verdeoro. Maggiori difficoltà nel cammino del, che dopo aver sorprendentemente perso all’esordio contro Cuba è riuscito a venire a capo di un’intricata sfida contro l’Argentina.