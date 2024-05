LIVE Italia-Brasile 0-1 - Nations League volley 2024 in DIRETTA | primo set dominato dai brasiliani

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Sbaglia anche Giannelli, alservizio errato personale. 3-2 Scappa via il servizio di Darlan. 2-2 Sesto punto offensivo di Lucas. 2-1muro dell’con Michieletto che stampa Leal. 1-1 Il brasiliano si fa perdonare subito con la pipe vincente. 1-0 In rete il servizio di Lucarelli. SECONDO SET 17-25SET. Settimo monster block dei verdeoro, con uno scatenato Lucas. 17-24 Ennesimo muro a due vincente dei padroni di casa. Fioccano i set point. 17-23 Con il secondo tentativo va a bersaglio il veterano Lucas.

Il live e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione. Ennesimo capitolo di quella che sta diventando una rivalità in quest’ultimo anno. sportface

Il live e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione. Ennesimo capitolo di quella che sta diventando una rivalità in quest’ultimo anno. sportface

Il live e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione. Ennesimo capitolo di quella che sta diventando una rivalità in quest’ultimo anno. sportface

8° posto alla DelMonte(R) Boy League: il primo grande passo di Cuneo - 8° posto alla DelMonte(R) Boy League: il primo grande passo di Cuneo - La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, diretta da coach Mauro Rizzo e sotto l’occhio attento del Direttore Tecnico Mario Barbiero, dopo una fase preliminare di qualificazione a Cantù dove si sono ... ideawebtv

GP di Monte Carlo, diretta: Leclerc davanti a Piastri, Sainz subito ritirato, bandiera rossa per un incidente nelle retrovie - GP di Monte Carlo, diretta: Leclerc davanti a Piastri, Sainz subito ritirato, bandiera rossa per un incidente nelle retrovie - Leclerc partirà dalla pole position nel gran premio di Monaco 2024. Un grande risultato per il pilota monegasco che sulle strade di casa ha dimostrato finora di essere il più forte. Fin dalle primo gi ... informazione

News Milan | Fonseca Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Io so che…” - News Milan | Fonseca Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Io so che…” - Anche perché il silenzio assordante del primo tempo di quegli stessi tifosi dice tanto e ... Milan news, Di Marzio svela in diretta le ultime notizie su Fonseca Il nome che oramai pare essere ... ilmilanista