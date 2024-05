LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | passerella e foto per tutte le squadr - sarà un lungo avvicinamento alla volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.01 La sfilata della Lidl-Trek: #dItalia @LidlTrek pic.twitter.com/kJvAih6Yv5 —(@ditalia) May 26,15.58 Decathlon AG2R La Mondiale Team in parata, loro festeggiano la vittoria della classifica generale ae. 15.56 Momento di gloria che tocca adessoBahrain – Victorious, con Antonio Tiberi capofila. Tra poco si dovrebbe iniziare a fare almeno un po’ sul serio. 15.54 In tutto questo ricordiamo che laè già partita, ma mancano ancora 121 chilometri al traguardo.