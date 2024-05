LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | passerella a Rom - Milan cerca il poker

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella ventunesima ed ultimadel. Si chiude l’edizione numero 107 della Corsa Rosa con laper le strade di Roma, con Tadej Pogacar che è già stato incoronato dominatore assoluto ma un successo di frazione assolutamente prestigioso che i velocisti non vogliono lasciarsi scappare. Lungo trasferimento da Bassano del Grappa alla Capitale, per una giornata finale destinata a risolversi allo sprint. Saranno in tutto 125 gli ultimi chilometri da percorrere per la carovana, e dopo la prima parte in linea si entrerà in un circuito che si snoda intorno alle strade di Roma, passando vicino a tanti dei luoghi più iconici della Città Eterna. Si parte da zona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso il centro, rientrare in città e affrontare l’anello finale intorno ai Fori Imperiali: 9.