LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | gruppo che sta per iniziare il circuito di Rom - ritmi ancora blandi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.59 Di chilometri ne mancano invece poco meno di trenta al primo traguardo volante, ma come detto la maglia Ciclamino è di Milan quindi non ci saranno eccessive volate. 16.56 Carovana che è rientrata all’EUR, ilsi ricompatta per andare verso il centro della Città Eterna. 16.54 Fra una decina di chilometri ci sarà il primo passaggio sulla linea del traguardo, per un anello finale che paesaggisticamente sarà meraviglioso. 16.52 Non cambia il canovaccio della corsa, sempre e solo UAE Team Emirates in testa al plotone a dettare il ritmo.