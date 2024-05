LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 70 km all’arriv - gruppo nell’anello finale

Leggi tutta la notizia su oasport

17.11 Ilè arrivato nella meravigliosa Città Eterna, e sfilando sotto l'Altare della Patria si mettono davanti le squadre dei velocisti, con la Soudal Quick-Step di Merlier che vuole evitare brutte sorprese. Roma#dItalia pic.twitter.com/5Kfg3l2Fk2 —(@ditalia) May 26,17.08che sarà in pavé, altra difficoltà da aggiungere ad una volata che non si annuncia semplice. 17.07 OTTO GIRI AL TERMINA! 17.06 C'è già una marea di gente al traguardo, passa davanti a tutti Domenico Pozzovivo che si prende il giusto omaggio.