LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguard - in quattro con 20? di margine sul gruppo

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.33 La Lidl-Trek ora si spende per l’inseguimento, avendo il velocista più forte del, Jonathan Milan. 17.31 Ilè a 20” di distanza a 55 chilometri dalo. 17.29 Marcellusi si prende il primo posto sotto la linea delo, mancano sei giri alla fine. 17.28 Plotone che ovviamente non lascia spazio, e sotto il forcing delle squadre dei velocisti si è riportato già a 15?. 17.27 Tra duemila metri ci sarà il primoo intermedio. 17.