LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | tocca alle Farfalle nella prova dei 5 cerchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI INDIVIDUALI DEGLIDI10.00 14.10 Terza la Bulgaria! 37.950 il punteggio della formazione balcanica, che si peggiora di oltre un punto rispetto alla qualificazione. Adesso occhio perché arriva il momento dell’Italia: le azzurre hanno la possibilità di mettersi davanti a tutte. 14.08 Termina ladella Bulgaria, attendiamo il punteggio delle favorite al titolo. 14.04 E invece Israele finisce dietro alla Spagna per un solo decimo di punto. Pagata mezzo punto in meno dai giudici la difficoltà del loro esercizio.