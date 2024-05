LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | le Farfalle si tingono d’oro nei 5 cerch - fra poco inizia la prova mista nastri-palle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI INDIVIDUALI DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 10.00 14.29 L’Ucraina si piazza in quinta posizione con il punteggio di 37.850. L’Italia mal che vada sarà argento, ora le Farfalle devono attendere la prova della Germania per vedere se potranno fregiarsi della medaglia d’oro. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.27 Grande curiosità sulla gara di Max Verstappen che quest’oggi l’olandese proverà una complicata rimonta verso il podio ed il successo. Impresa quanto mai ardua per il campione del Mondo che a causa di un errore nell’ultimo tentativo scatterà in sesta posizione. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Adesso Bagnaia sta iniziando a studiare Martin. -7 Caduta di Morbidelli, peccato. -7 Marquez, partito 13°, supera Raul Fernandez ed è 4°. Ora andrà all’attacco di Espargarò per il podio. oasport

DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - diretta ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i de ... napolimagazine

Italia Brasile, risultato in diretta live della Volley Nations League 2024 - Italia Brasile, risultato in diretta live della Volley Nations League 2024 - Terza vittoria in altrettanti incontri per l’Italia di De Giorgi in questa Nations League di volley. Dopo i successi contro Germani e Iran, arriva anche quello contro il Giappone con i… Leggi ... informazione

Playoff Eccellenza LIVE: si gioca FOSSANO-SANDONA’. SEGUI LA DIRETTA - Playoff Eccellenza live: si gioca FOSSANO-SANDONA’. SEGUI LA diretta - Fossano Calcio e Sandonà 1922 si affrontano per la Semifinale d'andata per i Playoff Nazionali di Eccellenza: segui la diretta di Fossano-Sandonà. ideawebtv