LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | le Farfalle cercano il colpo nelle finali di specialità

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEINDIVIDUALI DEGLIDIDALLE 10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellea squadre dideglidiin corso a Budapest (Ungheria), valevoli per la quinta ed ultima giornata della manifestazione continentale. Leazzurre cercheranno di strappare altri due piazzamenti sul podio per rimpinguare un bottino piuttosto ricco per chiudere al meglio l’edizione numero 40 dei Campionati. Si partirà alle 13.45 con la prova ai 5 cerchi. Nell’all-around andato in scena nella serata di ieri, l’Italia ha strappato un buon secondo punteggio (38.900) alle spalle della Bulgaria, unica nazione a mettersi davanti alle azzurre per soli 0.250 punti. Il distacco dalle campionesse d’Europa all-around è risicato in questa, perciò l’Italia può pensare anche di puntare all’oro effettuando un programma scevro da sbavature.