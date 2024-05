LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | Italia seconda provvisoria nella finale mista nastri e palle

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI INDIVIDUALI DEGLIDIDALLE 10.00 14.54 32.100 il complessivo ottenuto dall’, due decimi di peggioramento per le Farfalle rispetto alla qualificazione. Ora spazio a Israele. 14.52 Prestazione non pulita quella delle azzurre, difficilmente l’potrà puntare a superare la Spagna. 14.48 34.700 il punteggio fatto segnare dalle spagnole. Adesso però arriva immediatamente il momento delle Farfalle: l’proverà a stupire sulle note dell’Età dell’Oro di Ennio Morricone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.52 Entra ora nella propria vettura Charles Leclerc. Il monegasco ha provato ad isolarsi quanto più è possibile nei minuti pre-gara. Il ferrarista ha tenuto un asciugamano sulla testa per tutto il tempo, eccezion fatta per il momento dell’inno nazionale. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00 14.48 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.47 Bastianini, a causa di una ulteriore penalità, è stato retrocesso in diciottesima posizione. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI INDIVIDUALI DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 10.00 14.52 Prestazione non pulita quella delle azzurre, difficilmente l’Italia potrà puntare a superare la Spagna. oasport

GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la Ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la Ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - Con le gomme medie partono Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Tsunoda, Albon, Gasly, Ricciardo, Zhou, Hulkenberg, Tutti gli altri con le hard. Le due Haas sono state escluse dalla qualifica per ... ilmattino

DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - diretta ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i de ... napolimagazine

Playoff Eccellenza LIVE: si gioca FOSSANO-SANDONA’. SEGUI LA DIRETTA - Playoff Eccellenza live: si gioca FOSSANO-SANDONA’. SEGUI LA diretta - Fossano Calcio e Sandonà 1922 si affrontano per la Semifinale d'andata per i Playoff Nazionali di Eccellenza: segui la diretta di Fossano-Sandonà. ideawebtv