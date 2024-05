LIVE – Finali Serie A1 e A2 ginnastica artistica 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) LatestualedellediA1 eA2 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”di. Ultima, decisiva giornata della Final Six del campionato italiano. A sfidarsi per il titolo nella massimamaschile sono i campioni in carica della Virtus Ernesto Pasqualetti, Gymnastic Romagna Team e la neopromossa Spes Mestre (passata in finale come migliore seconda). Tra le donne, la Brixia Brescia delle Fate azzurre Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli deve vedersela con laCivitavecchia di Manila Esposito (4 volte medaglia d’oro ai recenti Europei di Rimini) e la neopromossaLibertas Vercelli. I Playoff diA2 mettono invece in palio l’ultima promozione nella massima, sia in campo maschile che in campo femminile. Tra gli uomini, la sfida è traSampietrina, Roma 70 e Campania 2000 (già promosseSalerno e Ares), mentre tra le donne si sfidano Futuregym 2000,Pavese eRomana (già promosse Forza e Coraggio Milano e Acrobatic Fitness).