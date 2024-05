LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Mclaren sfida la Ferrar - Leclerc parte dalla pole Pochi minuti al semaforo verde

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DINZA 14.52 Entra ora nella propria vettura Charles. Il monegasco ha provato ad isolarsi quanto più è possibile neipre-gara. Ilista ha tenuto un asciugamano sulla testa per tutto il tempo, eccezion fatta per il momento dell’inno nazionale. 14.50 Ricordiamo la griglia dinza del GP di: 1. Charlesi) 2. Oscar Piastri ()3. Carlos Sainz (i) 4. Lando Norris () 5. George Russell (Mercedes) 6. Max Verstappen (Red Bull) 7.