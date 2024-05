LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc tiene la testa dopo la ripartenza! 3° Sainz

Tutti i piloti sono saliti sulle loro monoposto. Ovviamente non ripartiranno Hulkenberg Perez e Magnussen in quanto le loro vetture sono fortemente danneggiate La partenza è prevista per le. motori.ilmessaggero

Gp Monaco live: Leclerc comanda con pochi decimi di vantaggio su Piastri e Sainz - Gp Monaco live: leclerc comanda con pochi decimi di vantaggio su Piastri e Sainz - 13° giro - Piastri riduce a 0"5 il gap da leclerc mentre Sainz si stacca di qualche metro dalla McLaren 10° giro - Sono 7 i decimi di vantaggio di leclerc su Piastri che ha sua ... ilmessaggero

GP di Monte Carlo, diretta: la ri-partenza è prevista per le 15.44 con Leclerc davanti a Piastri e Sainz - GP di Monte Carlo, diretta: la ri-partenza è prevista per le 15.44 con leclerc davanti a Piastri e Sainz - Coinvolti Perez e le due Haas di Hulkenberg e Magnussen Parte bene leclerc, Sainz attacca Piastri, ma poco dopo lo spagnolo si deve fermare probabilmente per cun contatto con l'australiano Tutto ... msn

F1 LIVE GP Monaco, segui la gara di Monte Carlo in diretta - F1 LIVE GP Monaco, segui la gara di Monte Carlo in diretta - Charles leclerc scatta in pole position con la Ferrari nella sua gara di casa: riuscirà finalmente a vincere il GP del Principato Segui il gran premio in diretta a partire dalle 15:00 ... autosprint.corrieredellosport