LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc scatta dalla pol - Verstappen chiamato alla rimonta

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale del GP di, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. È il giorno di una delle gare più attese di tutto il calendario della F1, l’evento cardine dell’intera stagione: i piloti si daranno battaglia tra le strade cittadine di Montecarlo, dove un solo millimetro può fare la differenza tra errore e magia. Nella settantesima edizione del GP disarà Charlesa partirepole position. Il monegasco è stato autore di un giro irreale nelle Qualifiche di ieri rifilando quasi due decimi ad Oscar Piastri, il quale partirà al suo fianco. L’australiano sarà braccato dalle due Ferrari, visto che in terza posizione scatterà Carlos Sainz, seguito a sua volta dall’altra McLaren. Sono chiamaterincorsa le due Red Bull. Maxha commesso un errore nell’ultimo tentativo delle Qualifiche, il quale gli è costato diverse posizioni in griglia: l’olandese partiràsesta posizione e proverà ad essere autore di unaquanto mai complicata verso il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2024. Si chiude l’edizione numero 107 della Corsa Rosa con la passerella per le strade di Roma, con Tadej Pogacar che è già stato incoronato dominatore assoluto ma un successo di frazione assolutamente prestigioso che i velocisti non vogliono lasciarsi scappare. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, quarto incontro della Volley Nations League 2024. Gli azzurri di Fefè De Giorgi sfidano nella splendida cornice del Maracazinho i padroni di casa, cercando l’ideale rivincita dopo il Preolimpico dello scorso anno. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE – Presentazione Indy500 – Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Manca sempre meno al via della quinta tappa della NTT IndyCar Series, una delle competizioni automobilistiche più importanti e famose al mondo. oasport

LIVE F1, GP Monaco 2024 in DIRETTA: Leclerc scatta dalla pole, Verstappen chiamato alla rimonta - live F1, GP Monaco 2024 in diretta: Leclerc scatta dalla pole, Verstappen chiamato alla rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del GP di Monaco 2024, ottavo ... oasport

LIVE Moto2, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: Roberts unica risposta extra-europea agli spagnoli - live Moto2, GP Catalogna 2024 in diretta: Roberts unica risposta extra-europea agli spagnoli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del ... oasport

Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni - Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni - Hellas Verona-Inter, dove ascoltare la radiocronaca È possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. La radiocronaca della partita sarà ... stadiosport