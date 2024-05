LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc in test - ma Piastri e Sainz sono incollati

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18° giro/78 Chiaramenterimane in scia acome un’ombra. Il monegasco dovrà essere bravo a mantenere i nervi saldi. 17° giro/78 Norris, dopo aver fatto respirare le gomme, si riporta sotto ai primi tre. 16° giro/78guida con 8 decimi sue 1.3 su. Norris a 3.2. 15° giro/78 Chiaramente un conto è fare una gara intera con gomme hard, un altro farlo con le medie. Per questo Russell, Verstappen e Hamilton stanno girando piano, perché devono gestire le mescole medie. 14° giro/78firma il giro veloce, ora è veramente vicinissimo a

