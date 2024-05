LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc e Piastri sono vicin - Sainz difende il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75° giro/78a 8 decimi da, ma giustamente non ci prova. Oggi la Ferrari guadagna tantissimi punti sulla Red Bull per la classifica costruttori. Il Mondiale è più incerto di quanto possiate pensare, amici di OA Sport. 74° giro/78 La classifica aggiornata: 1 CharlesFerrariLEADER 1 2 OscarMcLaren+8.638 13 CarlosFerrari+9.293 1 4 Lando NORRIS McLaren+10.091 1 5 George RUSSELL Mercedes+20.235 1 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+20.878 2 7 Lewis HAMILTON Mercedes+22.421 2 8 Yuki TSUNODA RB1 L 1 9 Alexander ALBON Williams1 L 1 10 Pierre GASLY Alpine1 L 1 11 Fernando ALONSO Aston Martin1 L 1 12 Daniel RICCIARDO RB1 L 1 13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2 14 Lance STROLL Aston Martin1 L 3 15 Logan SARGEANT Williams2 L 2 16 Guanyu ZHOU Kick Sauber2 L 73° giro/78ha 8? su, che sembra aver “finito” le gomme.