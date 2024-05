LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc domin - la Ferrari vince a Montecarlo e si porta a -24 dalla Red Bull!

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 17.40 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.38accolto da re dai meccanici: HOME HERO #F1 #GP @Scuderiapic.twitter.com/AfnCjOVhLE — Formula 1 (@F1) May 26,17.35 Dopo Miami, la Redha accantonato Newey. Da allora ha iniziato a faticare. A Imola Verstappen ha vinto solo grazie ad una scia ‘amica’ in qualifica, oggi è finito fuoritop5. Sappiamo cheè una pista atipica, ma due indizi dovranno pur fare una prova…La sensazione palpabile è che la Rednon sia più fuorita, dunquee McLaren possono provare a giocarsela.

43° giro/78 Leclerc ha approfittato della danza dei doppiaggi per guadagnare terreno: ora 2?5 di vantaggio su Piastri. 42° giro/78 Anche Sainz ha sfiorato le barriere in uscita dalle piscine.

75° giro/78 Sainz a 8 decimi da Piastri, ma giustamente non ci prova. Oggi la Ferrari guadagna tantissimi punti sulla Red Bull per la classifica costruttori. Il Mondiale è più incerto di quanto possiate pensare, amici di OA Sport.

