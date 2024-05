LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | ritardo per pioggia - attesa per l’orario definitivo della green flag

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Kyle Larson sembra in grado di poter correre ad. Il californiano sembra quindi destinato a saltare la Coca-Cola 600, evento valido per la NASCAR Cup Series che si svolgerà nelle prossime ore. Gli organizzatori continuano ad asciugare la pista, non ci sono informazioni certe sulla. 20.34 La pista inizia ad essere asciugata, altro passo verso l’inizio108ma edizioneIndy500. Non ci sono ancora delle indicazioni suldi partenza! 20.20 Iniziano a riempirsi le tribune del catino di Speedway, inizia la lunga fase di avvicinamento alla corsa con l’asciugaturapista. Da capire ora cosa farà Kyle Larson visto l’inizio tra meno di quattro oreCoca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Series.

(Di domenica 26 maggio 2024) 18.05 Restate sintonizzati su OA Sport per tutti gli aggiornamenti in vista della Indy 500 2024 . Ricordiamo il provvisorio ritardo per pioggia. 18.00 Questa l'immagine dal radar qualche minuto fa Here's a look at current radar…it's coming #Indy500

(Di domenica 26 maggio 2024) 18.48 Continua la pausa forzata nel programma per le avverse condizioni meteo. I fulmini nell'area sono l'attuale problema della Indianapolis 500 oltre al rischio di forti piogge in arrivo nei prossimi minuti. Seguono aggiornamenti… 18.05 Restate

(Di domenica 26 maggio 2024) 20.03 Aggiornamento da Indy! Potrebbe esserci una finestra per partire nelle prossime ore. Indicativamente la previsione è di riuscire ad iniziare la competizione alle 22.30 italiane, prima di iniziare la pista deve essere asciugata completamente. Seguono

