LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | incognita metro - McLaughli - Newgard -n, Po -er, Palou e Dixon favoriti

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA– Presentazione Indy500 – Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella 108ma edizione della 500di. Manca sempre meno al via della quinta tappa della NTT IndyCar Series, una delle competizioni automobilistiche più importanti e famose al mondo. Il Team Penske ha dominato le qualifiche disputate lo scorso week-end, il neozelandese Scottn #3 è stato il migliore con una media oraria sui quattro giri di 234.220orarie pari a 376.940 km/h. L’autore del nuovo record in qualifica ha preceduto l’australiano Will Power #12 e l’americano Josefen #2, vincitore lo scorso anno dopo uno storico ultimo giro contro Marcus Ericsson. Come da tradizione saranno 200 i giri previsti per il ‘The Greatest Spectacle in Racing’, corsa che in passato è stata valida anche per il Mondiale di F1. Nonostante l’esito delle qualifiche tutto resta imprevedibile, resta più che mai complicato effettuare una previsione su un ipotetico vincitore.