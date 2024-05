Lite in famiglia La situazione degenera e una donna resta ferita a colpi di pistola | grave in Ospedale

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo i tanti casi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un episodio diinta in quasi tragedia. La vicenda vede coinvolti alcuni parenti che, nel pomeriggio di oggi, hanno avuto un diverbio sulla strada statale 100 che da Brindisi conduce a Mesagne. Unaè statamentecondi arma da fuoco al culmine della violentain. Trasportata immediatamente in, ora purtroppo si troverebbe in gravissime condizioni. Nella colluttazione sarebbe rimasto ferito al capo anche un uomo che è statoto con una mazza da baseball. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il diverbio tra parenti, esploso sulla complanare 7, è poito addirittura con l’esplosione did’arma da fuoco che sarebbero partiti da alcuni uomini che erano a bordo di una Volkswagen Golf ed hannoto la 47enne che si trovava su una Nissan Juke bianca.

