Lite in famiglia finisce in tragedia - la sparatoria per strada

(Di domenica 26 maggio 2024) Un tranquillo pomeriggio sulla Statale 100, tra Brindisi e Mesagne, si è trasformato in una scena di orrore e disperazione. Quella che sembrava una normalefamiliare si è rapidamente trasformata in unache ha sconvolto l’intera comunità locale. Sulla complanare della statale, una donna di 47 anni è stata gravemente ferita da colpi di arma da fuoco. I soccorritori, accorsi prontamente sul luogo, hanno trasferito la vittima d’urgenza all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi, dove i medici hanno descritto le sue condizioni come gravissime. Il dolore e la paura erano palpabili nell’aria mentre la donna, che si trovava a bordo di una Nissan Juke bianca, lottava per la vita. Ma non è tutto. Anche un uomo è rimasto ferito durante la colluttazione, colpito al capo con una mazza da baseball.

